يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 10 والقنوات الناقلة، بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقة الماضية، والتي شهدت بداية ظهور الفنان محمد ممدوح، الذي يُشارك كضيف شرف.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 10 والقنوات الناقلة، يوميًا في تمام الساعة 10.45 مساءً، ويُعاد المسلسل مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة إخرى في تمام الساعة 4.55 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على dmc دراما

وفيما يخص موعد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 10 والقنوات الناقلة، فيُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

تفاصيل مسلسل العائدون الحلقة 9

وكانت الحلقة الماضية شهدت مطلب الفنان محمود عبدالمغني، من أمير كرارة وأمينة خليل، في مسلسل العائدون، بالعودة إلى مصر مُجددًا، حيث كانا يتواجدان في إحدى الدول التي يُبث منها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن تجنيد أحد الشباب وزرعه وسط تنظيم داعش.

وتخوّف محمود عبدالمغني، في مسلسل العائدون، على كرارة وأمينة خليل، لفشل العملية ووجود خطورة على حياتهما، إلا أنّ أمير كرارة أقنعه بالبقاء والبحث عن خطة بديلة، خاصة وأنّه يتبقى له مرحلة بسيطة للانتهاء من تجنيد ميدو عادل لصالح البلاد.

تعرف على أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، السوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.