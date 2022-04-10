مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9.. الضابط مصطفى يعيش لحظات صعبة بعد وفاة زوجته

استعرض مسلسل «الاختيار 3»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، خلال حلقة اليوم، وفاة فاطمة زوجة الضابط مصطفى، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السقا، إذ خرج الطبيب من غرفة العمليات وأبلغ السقا بأن زوجته توفيت، وطالب أحمد السقا الموجودين حوله بالدعاء لها بالرحمة والدعاء له بالصبر.

مراسم عزاء زوجة الضابط مصطفى

وبعد الانتهاء من مراسم العزاء، جلس الفنان أحمد السقا مع الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وظل يتحدث عن زوجته بانكسار، قائلًا: «أنا مش عارف زعلان على إيه، هل زعلان عشان هي مشيت فجأة؟ ولا زعلان عشان مشيت من غير ما تقولي؟ ولا عشان مشيت أصلًا، وأنا في العزاء كنت شايف الناس عاوزين يقولوا إيه، عاوزين يقولوا قدرها، عمرها، ارتاحت».

الضابط مصطفى يصف فقدان زوجته بـ«خبطة في نص دماغه»

واستكمل أحمد السقا، أنه لا أحد يشعر بما يعانيه بعد فقدانه زوجته، قائلًا: «خبطة في نص دماغي»، فيما واساه الفنان كريم عبدالعزيز: «أنا مقدرش أقولك مش حاسس باللي أنت حاسة، هي تجربة صعبة واختبار من ربنا، بس لازم أنت تعديها، لو مش عشانك يبقى عشان ابنك، ابنك مقباش ليه غيرك يا مصطفى».

وقال الفنان أحمد عز: «وحد الله، أنا عارف أنت بتحب فاطمة قد إيه، ده أمر ربنا، ولازم نرضى، ياما عدى عليك حاجات كتير، ووقفت على رجلك، عشان إحنا متعودين منك على كده يا مصطفى».