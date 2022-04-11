روجينا تناقش قضايا القتل الأسرية في مسلسل انحراف الحلقة 11

حالة من الجدل أثارتها الحلقة 10 من مسلسل انحراف، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول تشابه تفاصيل الحلقة مع مذبحة المرج، المشهورة إعلاميا بهذا الاسم، لتأت الحلقة 11 لتوضيح تفاصيل أكثر عن أحداث القضية التي يتناول المسلسل، إذ قررت النجمة روجينا تقديم معالجة درامية لقضايا القتل الأسرية.

روجينا تقدم معالجة دراميا لقضايا القتل الأسرية

كشفت الحلقة الـ11 من المسلسل عن إيمان الدكتور حور، بما قالته هدير«نانسي صلاح»، وقررت البحث عن الحقيقة والذهاب للمنطقة الشعبية التي جرى العثور عليها فيها، خاصة بعدما كانت تردد اسم السندباد في كلامها، وعندما ذهبت حور مع عبير، تجسدها ويزو إلى هذه المنطقة، وجدت السندباد اسم قهوة في هذا المنطقة.

كما قابلت حور مستأجر قهوة سندباد التي تمتلكها فوزية «لوسي»، وحكى ليها تفاصيل ما حدث هو أن هدير «نانسي صلاح»، كانت متزوجة من دبور «رامي الطمباري»، وأنجبت منه ولد وبنت، ولكن فجأة اختفت، واتهمتها فوزية ضرتها بسرقتها، وأخذت معها أطفالها، وبعدها قررت حور سؤال أحد جيرانها عنها وبالفعل تحدث مع أحد جيرانها، والتي كشف لها تفاصيل ما حدث وأن فوزية، هذه السيدة ظالمة، ودبور تزوج هدير بعدما فشلت فوزية في إنجاب أطفال له، وبعد إنجاب هدير طفلين نار الغيرة، اشتعلت في قلب فوزية.

انحراف من إخراج رؤوف عبد العزيز

واختتمت أحداث الحلقة عندما دخلت فوزية منزل السيدة الذي توجد فيه حور، وأوجعت فوزية حور بسبب السؤال عليها.

وبعد عام ونصف من تنفيذ الجريمة، انفرط عقد الجريمة على يد صاحبة العقار الذي يقيم به الأسرة، وبعدها جرى القبض على المتهمين: الأب أحمد عبدالقادر، 36 عاما، الأم إيمان، زوجة الأب هالة 52 سنة، وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة.

مسلسل انحراف بطولة روجينا، لوسي، و سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.