روجينا تواصل التألق فى الدراما الرمضانية بمسلسلها «انحراف»

نجحت النجمة روجينا فى حجز مقعد لها فى الموسم الرمضانى، إذ استطاعت لفت الأنظار إليها بقوة عبر مسلسلها التلفزيونى «انحراف»، والذى يذاع حاليا على شاشة أحد القنوات الفضائية، حيث تقدم روجينا وجبة درامية دسمة ومختلفة جدا، بطرح قضايا واقعية عملا بشعار الفن مرآة الواقع، وحلقة تلو الأخرى تزداد إثارة وتشويقا وذلك بعد الكشف عن جريمة قتل جديدة خلال الحلقة الرابعة، وهي الجريمة التى ارتكبتها «حور» الطبيبة النفسية التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، والحكم على الدكتور عاصم إلى جانب بداية حكاية غامضة بطلتها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

روجينا تتصدر الترند

وتصدرت روجينا الترند عقب عرض حلقات مسلسلها «انحراف»، وأثنى رواد موقع تويتر على موهبة روجينا، متوقعين أن يكون مسلسلها فرس الرهان فى الموسم الرمضاني، حيث تعتمد روجينا فى المسلسل على موهبتها التى يشهد لها الجميع، وخبراتها التى اكتسبتها طوال عملها فى مجال التمثيل حتى أصبحت نجمة يشار لها بالابداع، خاصة وانها فى العمل تقدم شخصية مركبة وصعبة ومختلفة عن جميع الشخصيات التى لعبتها فى السابق.

ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا أكبر خلال الحلقات القادمة، خصوصا وأنه يدور فى إطار درامي اجتماعى تشويقى وتتخلل الأحداث صراعات وعلاقات متشابكة، وهو ما يتحمس الجمهور لمشاهدته، فى ظل تصاعدت الأحداث في إطار غامض تملؤه عناصر التشويق، خاصة وأن روجينا قادرة على الإمساك بالشخصية التي تقدمها ببراعة.

أبطال مسلسل إنحراف

ومسلسل «إنحراف» يمثل البطولة المطلقة الثانية للنجمة روجينا بعد مسلسلها «بنت السلطان»، ويشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا، كل من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.