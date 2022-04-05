مسلسل انحراف الحلقة 5 بطولة روجينا.. حور تقابل وداد بعد حكم الإعدام

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل انحراف للفنانة روجينا، وتصاعدت الأحداث وبالتحديد داخل قسم الشرطة، واستدعى شريف الشخصية التي يقدمها أحمد صفوت، الجيران، الذين أبلغوه عن واقعة قتل آسر المفتي الذي يؤدي دوره الفنان محمد كيلاني.

مسلسل انحراف الحلقة 5 بطولة روجينا.. قتل آسر المفتي

في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل انحراف، أكد الجيران للشرطة، أنهم لم يروا شيئا، وطالبت الشرطة بتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان، ولم يظهر سوى سيدة غير واضحة الملامح، كما استدعت 3 فتيات من الذين تحدثوا معه قبل الوفاة، وتبين أنه كان على علاقة بهن.

كما ذهبت حور الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا إلى وداد التي تؤدي دورها سميحة أيوب، بعد صدور حكم بإعدامها بتهمة قتل ابن أخيها، ولكنها أكدت لحور أنها لم تقتله.

مسلسل انحراف الحلقة 5 لـ روجينا إخراج رؤوف عبد العزيز

وسردت وداد، تفاصيل ما حدث لحور، وكيف تم اتهامها بقتل ابن شقيقها على الرغم من حبها له، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك، واستعرضت كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز تفاصيل جريمة القتل.

مسلسل انحراف، مأخوذ عن أحداث حقيقية، وهو من بطولة روجينا ولوسي، وسميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم وإخراج روؤف عبدالعزيز.