كيف انتقمت روجينا من قاتل وداد بالحلقة التاسعة من «انحراف»؟

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل «انحراف»، العديد من الأحداث المثيرة، التي قدمها المخرج رؤوف عبدالعزيز، في قالب مشوق، تقوم ببطولته الفنانة روجينا، إذ شهدت الحلقة جريمة قتل جديدة تنفذها «حور»، وهي الجريمة الثالثة لها، بعد قتل رجل الأعمال طلعت الدقاق «محمد لطفي»، والمذيع آسر المفتي «محمد كيلاني».

حور تقتل الشخصية الثالثة في المسلسل

وتبدأ أحداث الحلقة بحفل زفاف حور«روجينا» من الضابط شريف نوح «أحمد صفوت»، وسط حضور عدد من أصدقائه، وفي نفس الوقت قبلها تكون رتبت موعدًا مع سالم «عبدالعزيز مخيون»، لكي يأتي للفندق الذي يقام فيه حفل زفافها، إذ اتصلت به وادعت كونها صحفية تريد إجراء حوار صحفي لمجلة أجنبية مقابل 100 ألف جنية، وبالفعل وصل سالم إلى الفندق، ودخل الغرفة التي حجزتها له.

وخرجت حور بعد نوم زوجها شريف نوح، لتلتقي سالم في غرفة بإحدى الفنادق بعد أن أقنعته بإجراء حوار صحفي معه، ثم تعتدي عليه بضربه على رأسه، وتطلب منه أن يحكي لها مخططه لإعدام «وداد».

سالم يعترف لـ حور بمخططه

وبدأ سالم يروي سبب تفكيره في هذه الحادثة، وأنه كان يحمي ابنه بعد تورطه في بيع المخدرات التي سرقها منه صديقه الذي يتعاطى المواد المخدرة معه، وبلغت قيمتها 200 ألف جنيه، طلبها من عمته لكنها رفضت أن تعطيه أي شيء، وفي ظل هذه الأزمة اتصل به ابن عمه المحامي وأخبره بأن وداد «سميحة أيوب» تعتزم الرجوع في وصيتها بعد أن كتبت أملاكها باسم ابنه سيد، وتريد الآن أن تعطي أملاكها للجمعيات الخيرية الأمر الذي رفضه المحامي كي لا تخرج أرضهم خارج العائلة.

وتابع أن هذه المؤامرة كانت فكرة زوجته وأحضر جثة من المقابر لحرقها وتلفيق تهمة قتل ابنه لشقيقته وداد.