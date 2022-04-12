الضابط مصطفى يكشف مستودع متفجرات جديدا في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الـ10، الذي يعرض على شاشة «أون» طوال شهر رمضان الكريم، اليوم، نجاح الضابط مصطفى الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد السقا، في كشف مستودع متفجرات جديد، إذ قام السقا بمحاولة معرفة أي معلومات عن أحد قيادات جماعة إرهابية كانت لديها مستوع متفجرات، لكنهم في البداية لم يتوصلوا لأي شيء، فقاموا بإخراج أحد عناصر الجماعة من محبسه والتحقيق معه، لمعرفة أرقام هذا القيادي الذي يبحثون عنه.

البحث عن قيادي إرهابي متورط في تصنيع متفجرات وأحزمة ناسفة

أحد الضباط المساعدين للضابط مصطفى «أحمد السقا»، ذكر له أن لديه الرقم الخاص بهذا القيادي لكنه مغلق منذ 3 أشهر وليس لديه أي معلومات عنه، فيما ضغط الضابط مصطفى على هذا العنصر الذي في أديهم، وحاول الأخير التهرب من الاتصال بالرقم الصحيح لكن أحمد السقا كشفه، إذ قال له: «كنت أنت بتكذب علينا، وإحنا بنكره اللي بيكذب علينا، عاوزك تتصل على الرقم الجديد، كلمه وطمنه وقوله إنك بخير وإنك خارج له قريب»، وهو ما نفذه العنصر.

أحمد عز يزرع كاميرا مراقبة داخل كونتنر محمل بأسلحة ومتفجرات

تمكن الضابط مصطفى «أحمد السقا» من تحديد مكان القيادي الإرهابي، وقاموا بالفعل بحملة أمنية في منزله، وقاموا بتقييده وتفتيش الشقة، وبالفعل عثر على متفجرات وأحزمة ناسفة وعبوات تفجيرية، فيما زرع الفنان أحمد عز، كاميرا داخل الكونتنر في الميناء الذي فيه أسلحة ومتفجرات، لمعرفة مكان العناصر الإرهابية التي ستستفيد من تلك الأسلحة، وتم مراقبة الشحنة بالكاميرات.