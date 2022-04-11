«مطبخ الخير» فكرة ينفذها 10 شباب بالفيوم: 500 وجبة للمحتاجين في رمضان

سنوات طويلة من العمل الخيري، وتحديدا إطعام الأسر الأكثر احتياجا، ليأتي شهر رمضان الكريم ومعه زيادة الخير، إذ يقدم «مطبخ الخير» بمحافظة الفيوم، 500 وجبة يوميًا لمن يستحق في إطار مشروع «إفطار صائم»، ويقوم المتطوعون بتوزيع الوجبات بشكل يومي على الأسر.

منذ 3 سنوات بدأ الشباب في التفكير في عمل خيري، يهدف لمساعدة الآخرين ووجدوا أن أعظم ما يقدمونه للأكثر احتياجا، هو إطعامهم، لوقايتهم من مد أيديهم للغير، وفقا لـ «نهى محمد»، مشاركة في المطبخ: «بقالنا 3 سنين شغالين وربنا بيكرمنا، لقينا إن أفضل الطرق لمساعدة الفقراء هي توزيع طعام مجاني لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة».

أنواع مختلفة من الطعام يقدمها الشباب للمحتاجين

بروتين بكافة أنواعه من لحوم وأسماك وكفتة وشاروما وأرز ومكرونة، تلك هي وجبة إفطار الأسرة الصائمة في شهر رمضان: «كنا في الأول بنعمل خضار مع اللحمة والرز والشاروما والسمك، لكن دلوقتي بيقينا نعمل دول بس وبنوزع شنط»، مضيفة أنها هي وباقي المتطوعات يقومن بتحضير الطعام ثم يوزعها الشباب: «إحنا اللي بنجهز الوجبات في المطبخ والشباب بينزل يوزعها».

لم يقتصر الشباب على توزيع الوجبات في شهر رمضان فقط، ولكنهم يقومون بتوزيعها طوال العام: «بنوزع في رمضان وفي الأيام العادية بنوزع برضوا وجبات وشنط غذائية»، لافتة إلى أن عدد المتطوعين 10 شباب: «بنكون مبسوطين جدا وأنا بنعمل العمل الخيري ده وكفايا دعوة الناس دي لينا».

500 وجبة يقدمها الشباب للمحتاجين

يبلغ عدد الأسر، التي يحرص «مطبخ الخير» على توصيل شنطة الطعام لها، نحو 500 أسرة من مراكز وقرى مختلفة: «بنوزع لكل مراكز المحافظة وفي ناس بتبكي من كتر الفرحة ومرة واحدة بتقولي والله مفيش حاجة أفطر بيها، وأنتو جيتولنا في الوقت الصح، ووحدة مرة قالتلي أن مكنش معاها في البيت غير 5 جنيه».