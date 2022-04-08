«مطبخ الخير»: تجهيز 500 وجبة يوميا للمحتاجين طوال شهر رمضان بالعريش

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه أصدر تعليمات لـ3 جمعيات أهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لعمل «مطبخ الخير»، وهي فكرة صناعة الطعام وتوزيعه على الأسر من اليتامى والمرضى والأرامل وذو الهمم وأصحاب العوز في أحياء مدينة العريش.

طهى وتجهيز الوجبات في أحد المقرات من خلال متطوعين

قالت سعدية محمود مديرة جمعية نور على نور بالعريش في تصريح «للوطن»، إنه بالفعل يتم طهى وتجهيز 500 وجبة غذاء، وأنه يتم توزيعها بحسب كشوفات تم تدوينها مسبقا على المحتاجين.

وقال موسى أبو رشيد رئيس الجمعية، إن مجموعة من المتطوعين تقوم بالعمل بشكل متواصل طوال النهار، وأن العمل هو للكبار والصغار، وأن الغرض من العمل شقين ، الأول أطعام أصحاب الأحتياجات والشئ الأخر، هو حث الأهالى جميعا على ضرورة قيمة العمل المجتمعى، وأنه له فضل كبير على الجميع داعيا الجميع المشاركة، ودعم أصحاب الخير في شهر الخير.

العمل بشكل يومى لمدة 24 ساعة طوال شهر رمضان

وأوضح أن العمل مستمر يوميا من خلال المتطوعين من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، وذلك للأطمئنان على جميع الأسر في المناطق التي يتم التوزيع عليها في مدينة العريش، والأحياء والمناطق الأكثر أحتياجا.

7 أشياء في وجبة أفطار الصائم بمطبخ الخير

وقال محمد أبو زور أحد الفريق من المتطوعين، لـ «الوطن»، الوجبة تتكون من ربع فرخة، بالإضافة إلى أرز وسلطات ومخلل، وخبز، وفاكهة، وعلبة فول وعلبة جبنة.

وأوضح أبو زور أنه يتم التوزيع على الأحياء من خلال سيارة أحد المتطوعين من أهالي الخير دون أي مقابل مادى، وأن العمل مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.