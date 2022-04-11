دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2022.. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة

يبحث الكثيرون عن دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2022، رغم أنّه لا توجد صيغة محددة للدعاء يرددها المسلم، إلا أنّ هناك مجموعة من الأدعية ترصدها الوطن في السطور التالية، والمأخوذة عن الصالحين، ويمكن للمسلم ترديدها طوال اليوم وفي أي وقت.

ويستحب ترديد دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2022: «اللهم اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن ولا تصعب علينا أمرا، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك يا مجيب المضطرين اللهم خير الحياة، وخير النجاح وخير العمل، وخير الخاتمة يا الله».

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022

ومن الأذكار التي يمكن ترديدها ضمن دعاء عاشر أيام شهر رمضان: «الّلهم أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني و أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت، الّلهم اجعل خيرَ عُمري آخرهُ، وخيرَ أعمالي خواتيمها، واجعل خيرَ أيّامي يومَ ألقاك، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

ومن ضمن الأدعية: «اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ، .اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن عِلمٍ لا يَنفَعُ، وقلبٍ لا يَخشَعُ، ودُعاءٍ لا يُسمَعُ، ونفْسٍ لا تَشبَعُ،اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن هؤلاء الأربَعِ».

أفضل دعاء في اليوم العاشر من رمضان

ويمكن ترديد دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2022: «اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين. اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعيناللَّهُمَّ إِنِّي اسْأَلُكَ الفَوْزَ يَوْمَ القَضَاءِ، وَعَيْشَ السُعَدَاءِ، وَمَنَازِلَ الشُهَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ».