مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 10 بطولة أسر ياسين.. محمد شاهين يتسبب في وفاة أحد الشهود

تفاعل الجمهور بشكل كبير، مع أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، الذي يجري بثه عبر شاشة قناة cbc، خاصة مع تطور الأحداث، لذا نعرض ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 10 بطولة آسر ياسين وداود.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 10 بطولة آسر ياسين وداود، شهد جريمة قتل غير متوقعة، إذ أنها بدأت مع المحامي قدري الزيات، يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، الذي يعمل في مكتب المحاماه.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 10 بطولة آسر ياسين وداود

أراد قدري أن يتدخل فى شغل المحامى زين، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، وذهب في اجتماع مع شاهد في أحد قضايا زين، لكنه قرر التعامل معه بطريقة عنيفة للضغط عليه، إذ لجأ إلى إطفاء جميع أنوار الغرفة، وتسليط الضوء عليه منفردا، والضغط عليه بأسلوبه في الكلام.

الشاهد يختنق بسبب محمد شاهين

الأمر الذي جعل الشاهد يختنق بسبب كبر سنه، وإصابته بعدة أمراض، وبالفعل هذا الأمر تسبب في وفاته على الفور، وعندما عاتب زين قدري، تدخلت فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، وأخبرتهم بأنه كان مريضا بجلطة في القلب، وأجرى عملية قسطرة قبل ذلك، وهذا سبب وفاته.