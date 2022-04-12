ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل في الحلقة 10 من الاختيار 3 وتحريضه على العنف

شهدت الحلقة 10 من مسلسل الاختيار 3، الظهور الأول للقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد الشخصيات التي كان لها دور تحريضي وتهديدي خلال فترة حكم جماعة الإخوان، خلال عام 2012.

تهديدات حازم صلاح أبو إسماعيل

كان حازم صلاح أبو إسماعيل، واحدا من أبرز العوامل الأساسية في أغلب أحداث العنف والدمار التي شهدتها مصر، خلال عام حكم جماعة الإخوان وبعدها.

بدأت أفعال حازم صلاح أبو إسماعيل، التهديدية من حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، والتهديد بالحرق والخراب، من خلال جماعة «حازمون».

حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

في ديسمبر 2012، حاصرت جماعة حازمون مدينة الإنتاج الإعلامي، وتهديد بعض الإعلاميين ببعض القنوات الخاصة لإرهابهم، ومحاولة تكميم أفواههم وتهديدهم بالإيذاء في حالة طرحهم أفكارا تخالف أفكارهم، جاء ذلك بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور.

وشهدت الحلقة 10 من مسلسل الاختيار 3، توثيق حصار جماعة حازمون التابعة لحازم صلاح أبو إسماعيل، لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومحاولة عدد من عناصر حازمون ترهيب بعض الإعلاميين والعاملين في المجال الاعلامي.

جماعة حازمون

كون حازم صلاح أبو إسماعيل جماعة «حازمون»، وهو ما أظهرته الحلقة 10 من مسلسل الاختيار والتي كانت بمثابة ذراع مسلح لحازم صلاح أبو إسماعيل.

وكان هدف جماعة حازمون، هو تهديد وتكدير السلم، حيث أصبح دور جماعة حازمون، هو نشر الفوضى والرعب وتروع مواطنيه، ودهس سيادة القانون، بالإضافة إلى رغبتهم في تحويل الدولة إلى فئات متصارعة، مما سيؤدي في النهاية إلى تفتت الدولة.

واستمرت العناصر التابعة لحازم صلاح أبو إسماعيل، في تهديدها، حتى بعد نجاح ثورة 30 يونيو في القضاء على حكم الإخوان.