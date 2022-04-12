«الأرصاد»: ذروة ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد الأحد المقبل (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وأجواء صيفية في بداية الأسبوع المقبل، إذ أنَّه من المتوقع ليوم الأحد المقبل أن يشهد ذروة ارتفاع حرارة الطقس، لتصل إلى 37 درجة مئوية، مطمئنة المواطنين أنَّ ذلك الطقس ستكون مدته 72 ساعة على الأكثر، وبعدها تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

تقلبات الحالة الجوية.. حادة وسريعة في فصل الربيع

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ من سمات فصل الربيع، خصوصا النصف الأول منه، أن تكون التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة في درجات الحرارة، فعلى مدار الـ72 ساعة المقبلة سنشهد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة خلال فترات الليل.

كما شدد «غانم» على ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية خلال فترات الليل، وخصوصا الساعات المتأخرة والصباح الباكر، لانخفاض درجات الحرارة بهم بصورة ملحوظة.

الملابس الصيفية لم يحن وقت ارتدائها بعد

وأوضحت أنَّ الملابس الصيفية لم يحن وقت ارتدائها بعد، سواء خلال فترات النهار أو فترات الليل، لأن تغيير نوعية الملابس من الممكن أن يصيبنا بنزلات البرد، مؤكدة على ضرورة المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، خصوصًا أنَّ فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وناشدت المواطنين القيادة بهدوء تام على الطرق واتباع تعليمات رجال المرور، في حال وجود أي ظواهر جوية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، مثل الشبورة المائية أو نشاط للرياح المثيرة للأتربة.