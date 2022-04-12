الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نهارا.. وأجواء شتوية باردة ليلا «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، أمس، 28 درجة مئوية، واليوم متوقع أن تكون درجات الحرارة 25 درجة مئوية، والطقس خلال فترات النهار سيكون طقس ربيعي معتدل الحرارة على شمال البلاد سواء السواحل الشمالية أو محافظات الوجه البحري أو القاهرة الكبرى، حارا على جنوب البلاد من جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

درجات الحرارة منخفضة ليلا عن الأيام الماضية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن فترات الليل ستشهد تراجع درجات الحرارة عن الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى بين الـ16 درجة والـ14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء باردة خصوصا في فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، بالإضافة لنشاط الرياح بعد فترة الظهيرة، وبدء دخول ساعات المساء.

نشاط الرياح يكون على أغلب محافظات الجمهورية

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يكون على أغلب محافظات الجمهورية وسرعات الرياح تكون بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويشعرنا بالأجواء الربيعية، موضحة أن هذه الأجواء المعتدلة متوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، فدرجات الحرارة مستمرة في الانخفاض والأجواء الربيعية المعتدلة مستمرة حتى نهاية الأسبوع ويوم الجمعة المقبل.

ارتفاع الحرارة بداية الأسبوع المقبل

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى وتصل لـ31 درجة مئوية يوم السبت المقبل، ويوم الأحد المقبل سيشهد ذورة ارتفاعات بدرجات الحرارة وتسجل الحرارة 37 درجة مئوية والأجواء ستكون شديدة الحرارة.