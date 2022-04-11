الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة على البلاد الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الأربع المقبلة، إذ سيكون الانخفاض بين 3 و4 درجات على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة منذ الغد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيتراوح بين 10 و12 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، مقارنة مع درجات الحرارة المسجلة منذ بداية شهر أبريل الجاري، إذ كانت تتراوح ما بين 40 و43 على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة من سمات فصل الربيع، لذا فهي في معدلاتها الطبيعية بهذا الوقت من العام، لذلك يسود طقس دافيء نهارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، في حين يكون باردا ليلا على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار نشاط للرياح الشمالية الشرقية، وذلك بشكل متفرق على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، والوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في مصر الاثنين 11-4-2022

جاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين، على النحو التالي:

القاهرة 28-15

الإسكندرية 21-16

وادي النطرون 27-15

طنطا 28-14

شبين الكوم 28-14

دمنهور 27-15

بلطيم 26-15

مطروح 20-15

السلوم 19-14

سيوة 29-17

بورسعيد 23-15

دمياط 27-15

الزقازيق 26-15

المنصورة 26-15

الإسماعيلية 27-15

السويس 27-15

العريش 22 15

رفح 21 14

رأس سدر 25 16

نخل 27 15

نويبع 31-16

طابا 30-16

كاترين 26-14

الطور 27 23

شرم الشيخ 33-22

الغردقة 32-21

مرسى علم 31-21

الفيوم 30-16

بني سويف 31-16

المنيا 31-15

أسيوط 32-14

سوهاج 28-19

قنا 39-22

الأقصر 40-23

أسوان 42-24

إدفو 41-24

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 39-20

شلاتين 34-18

أبو رماد 32-17

حلايب 39-19

رأس حدربة 29-18