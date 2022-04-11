درجات الحرارة اليوم في محافظة سوهاج.. وتحذير عاجل من «الأرصاد»

يسود اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 الموافق 10 رمضان 1443 هجريا، طقس معتدل نهارا على محافظة سوهاج، إذ سجلت درجات الحرارة اليوم انخفاضا نسبيا عن الأسبوع الماضي، وبلغت درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، فيما يميل الطقس إلى البرودة ليلا، حيث تبلغ درجة الحرارة الصغرى على محافظة سوهاج 17 درجة مئوية.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، تسود أجواء ربيعية شمال البلاد ويكون الطقس أكثر حرارة على جنوب الصعيد، وتبلغ درجة الرطوبة في الجو اليوم بمحافظة سوهاج 36%، وهي مناسبة نسبيا لأصحاب الأمراض التنفسية.

توقعت الطقس لهذا الأسبوع

وتوقعت هيئة الأرصاد المصرية، حدوث انخفاض نسبي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ابتداء من غدا الثلاثاء 12 أبريل 2022، والموافق 11 رمضان 1443 هجريا، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 14 أبريل 2022 ميلاديا و13 رمضان 1443 هجريا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة 28 درجة مئوية، و21 درجة مئوية على السواحل الشمالية، فيما تسجل على شمال الصعيد 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية، مع وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من النهار.

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بعدم تخفيف الملابس خلال فترة الليل، ومتابعة حالة الطقس لتغيرها مابين الليل والنهار.