مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة مطروح

تشهد محركات البحث على شبكة الإنترنت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين؛ للتعرف على مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم كل فريضة خلال شهر رمضان كي يتمكنوا من أداء الفرائض، وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية شاملة عن جميع مواعيد الصلاة في مختلف محافظات مصر، ومن بينها محافظة مطروح ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها لجميع قرائها.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح متابعة جميع المساجد التابعة للأوقاف والمساجد الأهلية التي تشرف عليها على مستوى مراكز ومدن المحافظة الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة ومدى انضباط المساجد بتعليمات الوزارة على مدار جميع الصلوات.

وتأتي مواقيت الصلاة في محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، الثاني عشر من أبريل 2022 الموافق 11 من شهر رمضان المعظم طبقا لإمساكية رمضان الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية وهي كالتالي:-

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

- موعد أذان الفجر.. الساعة 4:15 ص

- موعد الشروق الساعة.. 5:47 ص

- موعد أذان الظهر.. الساعة 12:12 م

- موعد أذان العصر.. الساعة 3:37 م

- موعد أذان المغرب.. الساعة 6:38 م

- موعد أذان العشاء.. الساعة 7:59 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر.. الساعة 4:02 ص

- موعد الشروق.. الساعة 5:32 ص

- موعد أذان الظهر.. الساعة 11:56 ص

- موعد أذان العصر.. الساعة 3:30 م

- موعد أذان المغرب.. الساعة 6:20 م

- موعد أذان العشاء.. الساعة 7:41 م