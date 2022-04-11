يحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان في محافظة دمياط، وذلك لاختلاف مواقيت الصلاة في المحافظات عن مواعيدها في القاهرة بنحو عدة دقائق، ويصل عدد ساعات الصيام في دمياط اليوم الاثنين إلى 14 ساعة و41 دقيقة.

ومواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان، أوضحتها الهئية العامة للمساحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إذ يُؤذن لصلاة المغرب اليوم الاثنين عاشر أيام شهر رمضان المبارك، في الساعة 6:19 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط، أي فرق دقيقة واحدة فقط عن موعد أذان المغرب بالقاهرة، إذ يكون يُرفع أذان المغرب الساعة 6:20 مساءً في القاهرة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان في دمياط

وتقدم «الوطن» فيما يلي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

وبحسب منشور مديرية الأوقاف بدمياط، الذي عممته على مساجد المحافظة، يأتي موعد أذان المغرب اليوم الاثنين العاشر من شهر رمضان المبارك، عند الساعة 6:19 دقيقة مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الاثنين 11-4-2022

- موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:40 مساء.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:20 دقيقة مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:40 مساءً.