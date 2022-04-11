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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر غدا الثلاثاء 11 رمضان في دمياط

كتب:

عبده عبد الباري
01:16 م | الإثنين 11 أبريل 2022
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر

تأخير السحور في شهر رمضان، من السنن الفعلية التي نقلها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يحرص عليه كثير من الصائمين، وتجدهم ينظرون في ساعاتهم لمتابعة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر غدا الثلاثاء 11 رمضان في دمياط، من أجل تناول وجبة السحور ومن ثم أداء صلاة الفجر.

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، غدا الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و42 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور عند الساعة 1:37 صباحا، وموعد الإمساك في الساعة 3:37 صباحا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:57 صباحًا.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر غدا 11 رمضان في دمياط 

ويحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 رمضان في دمياط، من أجل الامتناع عن الطعام والشراب،.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر غدا الثلاثاء 11 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

- موعد أذان الفجر 3:57 صباحًا.

- وقت الشروق 5.28 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً. 

- موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الثلاثاء 12 أبريل 2022 

- موعد أذان الفجر 4:02 صباحًا.

- وقت الشروق 5:32 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:20 مساءً. 

- موعد أذان العشاء 7:41 مساءً.

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