مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 رمضان في محافظات مصر

يهتم الناس بمواقيت الصلاة بشكل كبير خاصة في تلك الأيام تزامنا مع شهر رمضان، ويبحثون عن مواعيد الفروض الخمسة لأدائها في أوقاتها المحددة وعدم التقصير في أداء الفروض والواجبات والتقرب إلى الله بالعبادات في هذا الشهر الكريم، وكشفت الهيئة العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل و11 من رمضان، في كل محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الموافق 11 رمضان، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:01

- أذان الظهر: الساعة 11:55

- أذان العصر: الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:19

- أذان العشاء: الساعة 07:39.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:05

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:37

- أذان المغرب: الساعة 06:27

- أذان العشاء: الساعة 07:48

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:01

- أذان الظهر: الساعة 11:57

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:22

- أذان العشاء: الساعة 07:43

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:07

- أذان الظهر: الساعة 11:56

- أذان العصر: عند الساعة 03:28

- أذان المغرب: الساعة 06:18

- أذان العشاء: الساعة 07:36

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:04

- أذان الظهر: عند الساعة 11:52

- أذان العصر: الساعة 03:23

- أذان المغرب: الساعة 06:14

- أذان العشاء: الساعة 07:31

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية تقدم الوطن، مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفق الموقع الرسمي لهيئة المساحة.

مواقيت الصلاة في أبوظبي

أذان الفجر: الساعة 04:44

- أذان الظهر: الساعة 12:23

- أذان العصر: الساعة 03:52

- أذان المغرب: الساعة 06:43

- أذان العشاء: الساعة 08:13

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 04:43

- أذان الظهر: الساعة 12:23

- أذان العصر: الساعة 03:51

- أذان المغرب: الساعة 06:42

- أذان العشاء: الساعة 08:42