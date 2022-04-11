يهتم الكثيرون من أهالي سوهاج، بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان في سوهاج، الموافق الاثنين 11 أبريل 2022، ويبحث الأهالي دائما عن مواقيت الصلاة خاصة في شهر رمضان الكريم، لمعرفة موعد الإمساك وموعد الفطر، وأداء الصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان في سوهاج

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان في سوهاج، والموافق 11 أبريل 2022، إذ سيحين موعد الأذان في تمام الساعة 6:14 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، وهو ما يتابعه سكان المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11 أبريل 2022

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم الاثنين 10 رمضان، 11 من أبريل، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

- صلاة الفجر فى تمام الساعة 4:7 صباحا.

- الشروق موعده 5:24 صباحا.

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء.

- موعد أذان المغرب، يحين عند الساعة 6:15 مساء.

- موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:32 مساءً.

يذكر أن وجه محافظ سوهاج، لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات والهيئات الخدمية.