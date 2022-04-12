نجاح 160 جراحة متقدمة ضمن مبادرة «علشان صحتك» في الإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح 160 عملية جراحية متقدمة ومتنوعة ضمن مبادرة «علشان صحتك.. مفيش انتظار»، بمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

38 جراحة ناجحة للأطفال

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنّ العمليات تنوعت ما بين 38 جراحة ناجحة ومتقدمة للأطفال بتخصصات الأنف والأذن والحنجرة، و7 عمليات لاستئصال المرارة باستخدام المنظار الجراحي، و5 عمليات بتخصصات جراحة القلب والصدر وعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الـCTO داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، إضافة إلى 110 عمليات وجراحات ناجحة بتخصصات الكُلى والمسالك بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك في الإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أنّه أجريت العمليات والجراحات المتقدمة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الإسماعيلية، على يد أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية، وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

القضاء على قوائم انتظار المرضى

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ مبادرة «علشان صحتك.. مفيش انتظار» تهدف إلى منع تراكمات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا، منوهًا بحرص الهيئة على تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بمختلف التخصصات الطبية، دون تحميل المواطن أية أعباء اتساقًا مع استراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنّ مبادرة «علشان صحتك.. مفيش انتظار»، أطلقت في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخفيف معاناة المرضى، والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا في الإسماعيلية، تزامنًا مع التشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.