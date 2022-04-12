معلومات الوزراء: 1.1 مليار جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية (إنفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك حول جهود الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التحولات الرقمية الأخيرة، والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف محليًّا ودوليًّا.

خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليار و100 مليون جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية.

تدريب 180 ألف شاب وشابة ضمن مبادرة «مستقبلنا رقمي»

كما دربت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 180 ألف شاب وشابة في إطار مبادرة «مستقبلنا رقمي» حتى الآن ضمن جهود تأهيل الشباب لسوق العمل.

ولمزيد من التطوير وصقل المهارات في مصر، أُضيفت برامج وحزم تدريبية جديدة لمبادرة «مستقبلنا رقمي»، ومنها: تصميم وتطوير المواقع، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة، والتسويق الرقمي.

تدريبات كورسيرا

فيما أشارت شركة «كورسيرا» إلى انجذاب الطلاب في مصر إلى تعلم المهارات التكنولوجية، مثل: هندسة البرمجيات، والتي تؤهلهم لتنفيذ المشروعات الخاصة.

وقرابة الـ1.64 مليون مُتعلم مصري عبر المنصات الرقمية مُسجل بشركة كورسيرا، بإجمالي 83.220 ألف طالب جامعي، وبمتوسط أعمار 24 عامًا، 33% منهم من النساء، الأمر الذي يؤكّد حتمية تطوير مهارات شبابنا، ضمانًا لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.