«صباح الخير يا مصر» يحتفي بعيد ميلاد صاحبة السعادة «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. صاحبة السعادة إسعاد يونس»، أوضح أنّ إسعاد يونس فنانة متعددة المواهب، وممثلة ومنتجة وكاتبة وإعلامية، وقبل كل ذلك كوميديانة من طراز فريد، فهي «صاحبة السعادة»، الذي يوافق اليوم عيد ميلادها.

تخرجت في معهد الإرشاد السياحي

وُلدت إسعاد حامد يونس جمال الدين يونس الشهيرة بـ«إسعاد يونس» في القاهرة، في الـ12 من أبريل عام 1950، لأب يعمل طيارًا حربيا ثم صحفيا في مؤسسة روزاليوسف، وتخرجت في معهد الإرشاد السياحي عام 1972، وقررت التقدم لامتحانات الإذاعة المصرية.

انطلاقة الحقيقية في الفن

ونجحت إسعاد يونس وأصبحت مذيعة ومعدة في إذاعة الشرق الأوسط، وكانت انطلاقتها الحقيقية في الفن عندما اختارها الفنان سمير غانم؛ لتشاركه بطولة مسلسل حكايات ميزو عام 1977، وجسدت فيه شخصية صافيناز عبدالغني مع فردوس عبدالحميد، وهو من إخراج محمد أباظة، وتأليف لينين الرملي.

وقدّمت إسعاد يونس أول أدوارها المميزة في المسرح عام 1979، من خلال دور أساسي في مسرحية الدخول بالملابس الرسمية، والتي جسدت فيها شخصية «سعيدة مبارك» مع أبو بكر عزت وسهير البابلي، وبعدها اختارتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا؛ لتكون واحدة من ممثلات فرقتها فشاركت في مسرحيتي روبابيكيا والتعلب فات.

أولى تجارب الكتابة السينمائية

ومع بداية فترة الثمانينيات، انطلقت إسعاد يونس لتحقق انتشارًا ملحوظا وأداءً مختلفا في العديد من الأعمال مثل فيلم استقالة عالمة ذرة، ومسرحية عروسة تجنن، وفيلم يا رب ولد، وفيلم مغاوري في الكلية، وفي عام 1985، خاضت أولى تجاربها في الكتابة السينمائية من خلال فيلم المجنونة الذي كتبت قصته وشاركت في بطولته إلى جانب محمود عبدالعزيز ومها أبو عوف.