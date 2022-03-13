إسعاد يونس ناعية أنيسة حسونة: «رحتى فين.. كنت هشوفك السبت يا حبيبتي»

عبرت الفنانة القديرة إسعاد يونس عن حزنها الشديد لرحيل الدكتورة أنيسة حسونة، التي توفيت اليوم، بعد رحلة طويلة من الصراع مع مرض السرطان، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت صاحبة السعادة، عبر حسابها بـ فيس بوك، ناعية أنيسة حسونة: «رحتي فين يا أستاذة؟، ده أنا كنت جيالك السبت أشوفك، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبتي، تتهني في الجنة يا غالية».

رسالة مفيدة شيحة لـ أنيسة حسونة

ونعت المذيعة مفيدة شيحة الراحلة أنيسة حسونة عبر حسابها بموقع فيس بوك، قائلة: «الله يرحمك حبيبتي، بس هتوحشيني قوي قوي، كنتي فرحانة اليوم اللي شوفتك فيه، ومكنتش عارفة إن دي آخر مرة هشوفك فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، توفيت السيدة العظيمة أنيسة حسونة».

وعلقّت الفنانة المعتزلة شهيرة، بقولها: «الله يرحمها الست الجميلة المناضلة في أعمال الخير والمناضلة مع مرضها لآخر لحظة، ربنا يرحمها برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء ويرزقها الجنة ونعيمها يارب البقاء لله».

وكتبت المذيعة سهير جودة، عبر حسابها بـ فيس بوك قائلة: «رحلت وكأن الله أراد لها التكريم والحفاوة والحب والامتنان قبل أن ترتقي إلى السماء، سلامًا ورحمة لروحها النقية».

وردت على متابعيها الذين بدأوا في تعزيتها لوفاة أنيسة حسونة بقولها: «كانت راضية ومتفائلة، ألف رحمة ونور لروحها».

وقال المخرج والسيناريست عمرو سلامة عبر حسابه بـ فيس بوك: «حزين لخبر وفاة دكتورة أنيسة حسونة، كانت من أجمل الناس اللي قابلتها في حياتي، التعازي لكل أقاربها ومحبيها».

موعد ومكان الجنازة

وحددة أسرة أنيسة حسونة موعد ومكان جنازتها، غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، بدلًا من مسجد السيدة نفيسة الذي تم تغييره خوفًا من الزحام الشديد بمحيط المسجد.