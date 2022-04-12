ضبط 1302 قضية تموينية بينها قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1302 قضية تموينية متنوعة من بينهم 13 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية، ومواد بناء.

ووصل إجمالي المضبوطات 97,535 طن دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى- مكرونة – أرز – منظفات - أعلاف – 10 طن أسمنت، كما ضبطت 150 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 20 طن حديد تسليح - 22 طن أسمنت - 1,518 طن جبس – 35,725 طن دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف - لحوم، و15900 قطعة مستلزمات طبية، و950 عبوة سلع غذائية، و73000 بيضة – 2000 قطعة حلوى – 2800 لتر سولار - 3219 عبوة "سجائر" – 257 إسطوانة "بوتاجاز.

وكذا (294) قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 9 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 56 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 98 قضية إنتاج خبز ناقص وزن - 20 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 16 قضية توقف عن الإنتاج – 76 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (18,900 طن دقيق مدعم – 300 رغيف) ، وكذا (12) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8 طن أسمدة مدعمة).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (209,778 طن – 3219 عبوة سجائر – 950 عبوة سلع غذائية – 15900 قطعة مستلزمات طبية – 173000 بيضة – 2000 قطعة حلوى – 300 رغيف بلدى – 257 إسطوانة بوتاجاز – 2800 لتر ) كان أبرزها الآتى:-

- ضبط (67,8 طن "زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

- ضبط (9 طن "أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

- ضبط (7 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات – 600 كيلو جرام سلع غذائية "زيت طعام" معبأة داخل عبوات) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

- ضبط (62000 قطعة "بيضة دجاج") بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

- ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة بنى سويف) لتصرفه فى كمية (6,55 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط (20 طن "حديد تسليح" – 20 طن "أسمنت" - 1,51 طن "جبس") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

- ضبط (قائد سيارة – بمحافظة أسيوط) بحوزة (8 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط (5 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق إرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

- ضبط (8 طن "سمسم – ملح سياحات") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق إرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

- ضبط (6 طن "دقيق أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويتشبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق إرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

- ضبط (5,500 طن "دقيق أبيض – مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق إرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

- ضبط (5 طن مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق إرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة بنى سويف.

- ضبط (3 طن منظفات صناعية "صابون سائل") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق إرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.

- ضبط (6,5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربيين وتحقيق إرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الدقهلية، واتخذت الإجراءات القانونية.