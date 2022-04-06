ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة.. من بينها حجب سلع غذائية والاستيلاء على الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة، من بينها 8 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 54,106 طن «دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى– مكرونة – أرز» ، 40 طن أسمنت، 252 عبوة مياة غازية.

وجرى ضبط 87 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت «25 طن أسمنت – 10 طن حديد – 32,140 طن دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 2203 عبوة سجائر– 385 إسطوانة بوتاجاز».

21 قضية إستيلاء على السلع المدعومة

وشملت الحملة 21 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 63,950 طن دقيق مدعم– سكر – أسمدة زراعية – 288 أسطوانة بوتاجاز بإجمالى مضبوطات بلغت 225,196 طن – 2455 عبوة–673 إسطوانة بوتاجاز، كان أبرزها الآتى:

وضُبط 30,66 طن أرز أبيض – مكرونة - دقيق أبيض- سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبية السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وجرى ضبط 25 طن أسمنت – 10 طن حديد تسليح، بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الشرقية.

وجرى ضبط 13,5 طن أرز أبيض – دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة المواد الغذائية بمحافظة الشرقية .

وفي القاهرة، جرى ضبط 10,1 طن أرز أبيض – جوز الهند - نشا بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية

وجرى ضبط 6,42 طن مكرونة – مسلى - زيت طعام معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط مديره مسؤولة عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية لتصرفها فى 22,2 طن دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء والاستيلاء على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 5,5 طن أسمدة زراعية مدعمة في البحيرة

ضبط 5,5 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد البنوك الزراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة البحيرة .

ضبط 4 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 30 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن معمل لمنتجات الألبان بمحافظة البحيرة .

ضبط 3,5 طن دقيق أبيض وأرز ومكرونة بدون مستندات

ضبط 3,5 طن دقيق أبيض – أرز أبيض - مكرونة بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية .

ضبط 17400 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 1049 عبوة عدسة لاصقة – محلول عدسات "مهربة جمركياً" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الإسكندرية.

ضبط سائق سيارة - بمحافظة الفيوم وبحوزته 7 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .