ضبط 1285 قضية تموينية بينها «حجب سلع غذائية» في حملات بوزارة الداخلية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

1285 قضية تموينية متنوعة بينها 15 قضية حجب سلع غذائية

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 1285 قضية تموينية متنوعة، بينها 15قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 65 طنا بينها سلع «الدقيق، زيت الطعام – سكر – مكرونة – مسلى – أرز»، كما تم ضبط 114 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 24 طن حديد تسليح و36,095 طن سلع غذائية و19100 قطعة مستلزمات طبية و1433 عبوة سجائر و17 أسطوانة بوتاجاز»، كما تم تحرير 271 محضرا في مجال قضايا المخابز.

ضبط 10 أطنان مسلي دون مستندات

وضبطت الحملة ضبط 10 أطنان مسلي بدون مستندات في حيازة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة المنوفية، وتم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد المصري.

كما ضبطت الحملة 5.380 طن سلع مدعمة مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة، وتحفظت الحملات على 4.840 طن زيت طعام وسكر حر ومسلى، دون مستندات في مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة بالقليوبية.

مصادرة 19100 قطعة مستلزمات طبية مختلفة

وصادرت الحملة 19100 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع، في مخزن لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بمحافظة بالقاهرة، كما ضبطت الحملات 13,100 طن أسماك مجمدة وملح طعام، معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات وبدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المدخنة دون ترخيص بمحافظة الغربية.