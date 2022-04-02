جهود الداخلية في شهر: ضبط 40626 قضية تموينية.. وتحريز مخدرات بـ 970 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

جهود الداخلية فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط 40626 قضية تموينية متنوعة.. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط 635 قضية إسطوانات غاز .. بمضبوطات بلغت 10338 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم قرابة 1٫5مليون جنيه.

ضبط 73 قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت 1045349 لتر.

ضبط 210 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 85 طن – 85885 عبوة – 36 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط 52 قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت قرابة 104 طن– 568 عبوة – 6251 قطعة سلع مُدعمة متنوعة .

ضبط 265 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد بناء .. بمضبوطات بلغت أكثر من 4000 طن "دقيق – سكر – أرز – لحوم - مسلى – مكرونة – ملح - أعلاف"- 92985 عبوة "سلع غذائية - زيت طعام" – 310000 بيضة – 600 لتر مياه معدنية- 338 طن أسمنت – قرابة 5500 طن حديد تسليح.

ضبط 1683 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت أكثر من 7000 طن "دقيق – أرز – لحوم – زيت طعام – سكر – مكرونة – أعلاف" – 41119 عبوة زيت طعام - 177000 بيضة – 700 كرتونة بيض- قرابة 451 طن أسمنت – قرابة 491 طن حديد تسليح – 23237 عبوة سجائر.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط 327601 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها أكثر من 272 مليون جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:

ضبط 7576 قضية فى مجال التهرب الضريبى:- ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص .. بمبالغ مالية بلغت أكثر من 8 مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (أكثر من 23 مليون جنيه).

قضايا الأموال العامة:

ضبط 326 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها قرابة 1٫5 مليار جنيه.. أبرزها:-

ضبط 277 قضية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمبالغ مالية مضبوطة بلغت قيمتها (قرابة 79 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل قرابة 32 مليون جنيه).. بالإضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة بما يعادل 145مليون جنيه مصرى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط 4625 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات 26241 أرجيلة.

غلق 18963 محل مخالف لقرار الغلق.

ضبط 211814 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 210455 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال الأمن العام:

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات الدقهلية - دمياط- بورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 231 متهم، وبحوزتهم 135 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 146 قضية مواد مخدرة.

كما تم تنفيذ 13885 حكم قضائى متنوع ، ضبط 1371 قضية متنوعة.

ضبط 5 تشكيلات عصابية ، ضمت عدد 15 متهم ، إرتكبوا 5 حوادث.

فحص 7995 عنصر إجرامى.

إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وضبط 1897 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –كفر الشيخ- دمياط – الأقصر- سوهاج – قنا – المنوفية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – الفيوم – مطروح – البحيرة – جنوب سيناء - أسوان» بإجمالى مضبوطات 1042 قطعة سلاح نارى أبرزها 147 بندقية آلية – 45 مسدس- 130بندقية خرطوش– 719 فرد محلى، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية:

ضبـط 4107 قطعة سلاح نارى .. بحوزة 3392 متهم، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وضبط 62 تشكيل عصابى، ضموا 228 متهم، إرتكبوا 498 حادث، وضبط 546 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة.

تنفيذ الأحكام

تنفيذ 2169697 حكم قضائى متنوع من بينها 13 أحكام بالإعدام و406 حكم بالسجن المؤبد.

وفى مجال مكافحة المخدرات:

تم ضبط 6150 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها الآتى كمية من مخدر البانجو وزنت 188979,689 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1422,924 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 195,698 كيلو جرام، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 970 مليون جنيه.

ضبط القضايا النوعية

جرت إعادة 21 سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط 248 قضية أحداث، وضبط 24206 قضية مرافق عامة، وكشف غموض 267 حادث «خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة».

فى مجال ضبط قضايا المصنفات:

جرى ضبط 1042 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى:

677 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 196795 وحدة أبرزها «أجهزة ريسيفر - هارد ديسك – وحدات معالجة مركزية – أجهزة صوت»، وكذا 365 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 73209 تمثلت فى نسخ من كتب متداولة بتصريح منتهى - مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 741292 مخالفة مرورية متنوعة، والمرور على 511 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4142 من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية 5 حالات.

وتم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 16849 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 940 سائق منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.