شروط وإجراءات الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر

عدد كبير من الخدمات المصريفية، يقدمها بنك مصر بشكل دائم لجميع عملائه، أو للرغبين في التعامل مع البنك، من خلال الصحول على أي خدمة بنكية من خدمات البنك، منها قروض تمويل المشروعات بكل أحجامها كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، كما يواصل البنك أيضا تقديم قروض التمويل العقاري للراغبين.

ويمكن الحصول على قروض التمويل العقاري، من خلال التقدم بطلب رسمي إلى أي فرع من فروع بنك مصر المنتشر في جميع محافظات الجمهورية.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر

حدد بنك مصر شرواط تقديم التمويل العقاري، للموظفين وأصحاب المهن الحرة، وهي جاءت كالتالي.

- القيمة المالية لقرض التمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه.

- فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

المستندات المطلوبة للموظفين

- بيان بالدخل الشهري من المؤسسة التي يعمل بها والمسجلة في بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال حديث لأحد مرافق محل إقامته الحالي «غاز، كهرباء، مياه».

- يتيح البنك إمكانية منح القرض للزوج أو الزوجة التي لديها وظيفة ثابتة.

- يتيح البنك إمكانية منح القرض، في حالة تقديم ضمان لوحدة سكنية أخرى مسجلة بالشهر العقاري.

المستندات المطلوبة للموظفين لاصحاب المهن الحرة

- صورة حديثة من السجل التجاري.

- صورة سارية من البطاقة الضريبية.

- كشف حساب بنكي لا تقل مدتة عن 6 أشهر.

- شهادة بيانات من الضرائب.

- شهادة بيانات من التأمينات.

- شهادة بالدخل الشهري أو السنوي من المحاسب القانوني.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شروط التمويل العقاري لمبادرة البنك المركزي

- أن يكون المتقدم موظفا بأحد قطاعات الدولة «عام - خاص».

- صورة من السجل التجاري لأصحاب المهن الحرة.

- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد على 60 عامًا.

- قيمة القسط الشهري لا تزيد على 40% من صافي الدخل الشهري للمتقدم.

- مدة التمويل تبدأ من 7 سنوات حتى 20 عاما.

- الاستفادة من هذه المبادرة مرة واحدة فقط.