الألومنيوم يواصل الانخفاض بعد رحلة صعود جنونية أشعلتها الحرب

استأنفت أسعار الألومنيوم، اليوم الثلاثاء، انخفاضها عالميًا بعد فترة طويلة من الارتفاعات القياسية، التي عززتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل سعر الألومنيوم في تعاملات اليوم 3223 دولارًا مقارنة مع 3283 دولارًا للطن في تعاملات منتصف مارس الماضي، وتراجعًا من أعلى مستوى حققته الأسعار على الإطلاق في 7 مارس الجاري، الذي تجاوز فيه حاجز الـ4 آلاف دولار.

وفي 14 فبراير سجل سعر المعدن 3217 دولارًا، ثم ارتفع إلى 3299 دولارًا في تعاملات 22 فبراير، ومع انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا بلغ سعر الطن 3366.5 دولارا، ثم بدأ رحلة الارتفاع القياسي ليبلغ 3582 دولارا في تعاملات أول مارس، لكنه تراجع إلى ما دون الـ4 آلاف دولار في تعاملات 8 مارس الجاري، مسجلا 3221 دولارًا، ثم عاود الصعود مجددا إلى 3 آلاف و459 دولارًا في 10 مارس.

انخفاض المخزون

وتوقعت مؤسسات عالمية متخصصة في السلع أن يظل سعر الألومنيوم عند مستويات مرتفعة، نتيجة انخفاض المخزون العالمي، وتزايد الفجوة بين العرض والطلب، ورأت مؤسسة «ريليجار بروكينج» لأبحاث السلع والعملات أن تراجع السعر مرهون بهدوء التوترات الجيوسياسية، إذ يمكن أن يشهد الألومنيوم بعض التراجع حينها ليسجل نحو 3150 دولارًا للطن، واستبعدت المؤسسة أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا قويًا.

روسيا من بين كبار منتجي الألومنيوم في العالم

وتعد روسيا من بين كبار منتجي الألومنيوم في العالم، عبر شركة «روسال»، التي توفر نحو 5% من الإنتاج العالمي وتعادل 5% من الإنتاج العالمي.

وتسببت الارتفاعات الحادة في مشكلات للصناعة المحلية، حيث تعاني المصانع في الوقت الحالي بسبب نقص بعض الخامات المعدنية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا، ومنها الألومنيوم والنحاس وكافة أنواع خردة المعادن، وهو ما أدى إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير عدد كبير من أنواع خردة المعادن من أجل إتاحة الكميات المطلوبة لصالح المنتجين المحليين.