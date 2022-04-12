دخول حساب مصر الرقمية.. في 8 خطوات ستحصل على خدمات الحكومة من البيت

دخول حساب مصر الرقمية يعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بصفة يومية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الحكومية من داخل المنزل، عن كيفية دخول حساب مصر الرقمية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات دخول حساب مصر الرقمية للحصول على خدمات المصالح الحكومية من البيت.

8 خطوات لدخول حساب مصر الرقمية

تتمثل خطوات دخول حساب مصر الرقمية في الخطوات التالية:

1- زيارة موقع مصر الرقمية، عبر هذا الرابط.

2- الضغط على إنشاء دخول حساب مصر الرقمية.

3- تسجيل البيانات المطلوبة، وتتمثل في: «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، اسم الأم الأول».

4- إدخال رقم الهاتف المحمول، لتصلك رسالة تفعيل الحساب.

5- قم بإدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام بالرسالة.

6- قم بتسجيل كلمة المرور، التي يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام بالغة الإنجليزية دون مسافات، منهم حرف كبير وآخر صغير وأرقام أو رموز.

7- سجل بالبريد الإلكتروني الخاص بك واضغط التالي.

8- سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول مرة أخرى، لتقم بإدخال رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور.

خدمات منصة مصر الرقمية

تقدم منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات في معظم القطاعات ومن أبرزها على سبيل المثال في قطاع «التموين» وهي خدمات الشهر العقاري، ومن أبرزها استخراج صورة من كتاب دوري، أو ترجمة عقد مُشهر، أو استخراج صورة من منشور فني، أو استخراج شهادة تصرفات عقارية، أو استخراج صورة من منشور مالي.

كما تقدم منصة مصر الرقمية، تفعيل بطاقة التموين، أو إصدار بطاقة تموين جديدة، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، أو الفصل الاجتماعي، أو الاستعلام عن الصرف، أو النقل من محافظة لأخرى، أو ضم أفراد الأسرة.