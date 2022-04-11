بوابة مصر الرقمية.. خطوات التسجيل للحصول على الخدمات الحكومية من المنزل

بوابة مصر الرقمية.. تشهد الكثير من عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، بصفة مستمرة، إذ يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الخدمات الإلكترونية الخاصة بجميع المصالح الحكومية المتوافرة عبر الموقع، للحصول عليها عبر التسجيل من داخل المنزل.

وتعد بوابة مصر الرقمية، واحدة من المواقع التي تتيح عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، والانتظار خلال الطوابير، لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية للحصول على جميع الخدمات الإلكترونية من المنزل.

خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية

- تبدأ خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية، من خلال زيارة موقع بوابة مصر الرقمية، عبر هذا الرابط، ومن ثم الضغط على إنشاء حساب جديد.

- قم بتسجيل البيانات المطلوبة للتسجيل على الموقع، والتي تتمثل في: «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، اسم الأم الأول، وغيرها من البيانات الأساسية»، ثم الضغط على «التالي».

- أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك، لتصلك رسالة تفعيل الحساب على رقم هاتفك الذي قمت بتسجيله، ثم قم بإدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفك.

- وبعد ذلك قم بتسجيل كلمة المرور الخاصة بك، والتي يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام بالغة الإنجليزية دون مسافات، منهم حرف كبير وآخر صغير وأرقام أو رموز.

- سجل بالبريد الإلكتروني الخاص بك واضغط التالي، ليتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول مرة أخرى، لتقم بإدخال رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور.

خدمات بوابة مصر الرقمية

1- خدمات التموين.

2- خدمات التوثيق.

3- خدمات الحالة الشخصية.

4- خدمات الأحوال المدنية.

5- خدمات مركباتي.

7- خدمات الشهر العقاري.

8- خدمات الإسكان الاجتماعي.

9- خدمات رخص القيادة.

10- خدمات السجل التجاري.

11- خدمات المحاكم.

12- خدمات الضرائب العقارية.

13- خدمات القضايا.

14- خدمات التأمين الاجتماعي.