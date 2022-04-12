الجمهور يشيد بمشهد نيللي كريم بعد رفض دعوى ضد قانون في «فاتن أمل حربي»

«تم رفض الدعوي والزام المدعي بالمصاريف»، بهذه الكلمات انتهت الحلقة الـ 10 من مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم، تحت قيادة المخرج ماندو العدل، حيث خسرت نيللي كريم قضيتها التي رفعتها ضد قانون الأحوال الشخصية، بعد أن تم طلاقها وجلوسها في منزل الاستضافة.

نيللي كريم بالحلقة الـ 10 من مسلسل فاتن أمل حربي

ونشرت نيللي كريم صورة لها من كواليس المشهد الأخير بالحلقة الـ 10 داخل المحكمة، وعلقت نيللي على الصورة قائلة، «تم رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف»، وتوالت التعليقات من الجمهور حيث كتب أحدهم، «أداء رائع.. وقصة مشوقة متعلقة بواقع النساء في العالم العربي.. وأنت يا نيلي مبدعة.. تحية لك من بيروت».

تعليقات الجمهور على مشهد النهاية بالحلقة الـ 10

وجاء تعليق آخر من الجمهور على مشهد الفنانة نيللي كريم، «نكد عليا الحكم مع إني توقعته مش هيجى من أول مرة بس زعلت بردو بس مدرسة تمثيل أنت»، وأضاف آخر: «ياريت القانون يتغير لصالح الطفل وليس لصالح الأم أو الأب، بمعنى إذا كانت الحضانة لصالح الطفل مع الأم فيكون الحكم بالحضانة مع الأم، والعكس صحيح».

وأشاد الجمهور بأداء نيللي كريم وتجسيدها قصة من الواقع حيث كتب أحدهم، «إن كانت دراما لكنها واقع مرير لكثير أحسنتي، آملين أن تغير دراما الواقع.. أحسنتي نيلي».

ومن المميز أن المجلس القومي للمرأة بدأ يتخذ خطوات لصالح المرأة بعد عرض العمل، إذ أعلن عن وسائل تواصل للسيدات معه في حالة تعرضهن لأزمات من خلال تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية في مختلف القضايا، كما أصدر بيانا خاصا عن الولاية التعليمية في حال الطلاق، بأن تكون الحاضن هي المسؤولة دون الحاجة لصدور حكم قضائي.