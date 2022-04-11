نيللي كريم تخسر قضيتها في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 10

تصاعدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بعدما دارت مشاهد اليوم حول الانتظار بحكم القضية التي قامت «فاتن» برفعها، للاحتفاظ بحضانة ابنتيها عقب الانفصال في حال زواجها.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فاتن أمل حربي

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة بصراع «فاتن» النفسي بين دعم المجتمع الأنثوي لها، وبين استغلال البعض لقضيتها، وعلى رأسهم أحد الشيوخ الذي يسعى لـ«تريند» من خلال الفتاوى، بعدما قرر مساومتها على مشاركته في الفيديوهات، للربح من عدد المشاهدات وتحقيق عائد.

وخلال تسلسل الأحداث، قرر شريف سلامة الذي يقوم بدور طليق «فاتن» التهجم عليها أمام مركز الاستضافة التي تقيم فيه، قبل أن يعركله الأمن.

وانتهت أحداث الحلقة العاشرة، بجلسة المحكمة، ورفض دعوة «فاتن» وإلزامها بدفع المصروفات، ما دفع طليقها للنظر إليها بنظرة شماتة أمام الجميع.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي، على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساء.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحا.

ويعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.