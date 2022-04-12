أنغام: شرفت بغناء تتر مسلسل فاتن أمل حربي

هنأت المطربة أنغام، كل القائمين على عمل مسلسل «فاتن أمل حربي» خاصة الكاتب إبراهيم عيسى، معربة عن أملها بأن يغير العمل الكثير من الأمور، متوجهة بالشكر لنيللي كريم على أداءها، وشكرها للفنان شريف سلامة من كل قلبها لدوره في المسلسل، الذي يظهر زوج نيللي كريم، ولا يعطيها حقوقها.

شرفت بغناء تتر المسلسل

أضافت «أنغام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها شرفت بغناء تتر هذا المسلسل، موضحة أنها محظوظة بتترات المسلسلات التي بدأت بمسلسل العائلة ثم حديث الصباح والمساء.

دور مدحت العدل المهم

واصلت المطربة أنغام: «دكتور مدحت العدل كاتب كلام رائع وحقيقي وملهم جدا، أنا لازم أبقى مع السيدات اللي بيعدوا بالظروف القاسية، الستات اللي بتعرف تتدلع ندلعها برضه مفيش مانع، الغنوة من كلمات مدحت العدل، والملحن أحمد العدل، والموزع نادر حمدي، اللي كلمني دكتور مدحت وبعد كده لما غنيت وحطيت صوتي على التتر، بعتلي إبراهيم عيسى تهنئة، أنا معرفش ترشيحي للمسلسل جيه إزاي، أنا محظوظة ومبسوطة بنجاح المسلسل، وأتمنى ينال ردود إيجابية جدا، الدنيا بتتحسن أهيه، وربنا يسهل وأجي في لقاء».

فريق عمل المسلسل

المسلسل يتناول قصة أمل، التي تعمل موظفة بالشهر العقاري، وتحاول الانفصال عن زوجها، الذي يتمسك بعدم طللاقها، وبعدها تواجه مشكلات كثيرة وتشير بحسب المسلسل، أن القانون في صف زوجها، المسلسل من إخراج محمد جمال العدل، والمخرج المساعد مايكل عزمي، والمؤلف إبراهيم عيسى.