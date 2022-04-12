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مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 11 بطولة نيللي كريم والقنوات الناقلة

كتب:

هبة سعيد
12:01 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 11 بطولة نيللي كريم والقنوات الناقلة، يزداد البحث عليه عبر المحركات الإلكترونية مع نهاية أحداث الحلقة العاشرة، أمس؛ لمناقشة حق الحضانة في حالة زواج الأم من رجل آخر، إضافة إلى التشويق الذي أثارته الأحداث بعد أن تلقت فاتن حقيبة عقب مكالمة مجهولة من إحدى السيدات حتى اكتشفت أنها تحتوي على مبلغ مالي كبير.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 11 والقنوات الناقلة

ويمكن متابعة الحلقة 11 من مسلسل فاتن أمل حربي حصريا على شاشة سي بي سي في الأوقات التالية:العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

كما يمكن مشاهدة الحلقة عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وشهدت الحلقة 10 من مسلسل فاتن أمل حربي أحداثًا شيقة ومنها حصولها على أموال من السيدة المجهولة التي رغبت في مساعدتها، لكنها رفضت وطلبت من السيدة أن تأخذ أموالها مجهولة المصدر.

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