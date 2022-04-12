محمد ثروت: أتمنى مساهمة فاتن أمل حربي في تغيير القانون مثل فيلم أريد حلا

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية المحامي شكيب، الذي يقدمها الفنان محمد ثروت، ضمن أحداث مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، الذي يذاع يوميا حصريا عبر شاشة قناة cbc، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وعن ردود الأفعال على مسلسل فاتن أمل حربي، قال الفنان محمد ثروت، إنه سعيد للغاية برد الفعل الذي جاءه من الجمهور، والتفاعل الكبير الذي حدث مع القضية من الحلقات الأولى، وأنه يتمنى أن يساهم العمل فى تعديل قانون الأحوال الشخصية، مثلما فعل فيلم أريد حلا للسيدة فاتن حمامة.

محمد ثروت يتحدث عن المحامي شكيب

وتابع ثروت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سعيد بشخصية المحامى شكيب، لأنها جديدة ومختلفة عليه تماما، لم يقدمها من قبل، وأن الفضل يعود إلى المخرج محمد العدل، الذي يخرج منه دائما شكل مختلف، مثلما فعل العام الماضي فى مسلسل بين السما والأرض.

محمد ثروت يتحدث عن نيللي كريم

وعبر ثروت عن سعادته بالتعاون مع الفنانة نيللي كريم، قائلا إنها المرة الأولى التى يتعاون معها فيها، وأنه سعيد بهذا الأمر لأنها فنانة محترفة ومميزة فى العمل، وعبر عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل بالكامل.