السوري أحمد الأحمد بعد مشاركته في «العائدون»: الشخصية مغرية لأي ممثل

حقق الفنان السوري أحمد الأحمد نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد مشاركته في مسلسل العائدون الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي 2022، في أولى تجاربه الدرامية في مصر إذ يجسد دور «سياف» وهو أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي خلال أحداث العمل.

أحمد الأحمد: تلقيت ردود فعل واسعة

وأعرب أحمد الأحمد عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه الدور، وتفاعل الجمهور معه خلال الحلقات الأولى من المسلسل، قائلًا: «الحمدلله تلقيت ردود أفعال كبيرة جدًا بمجرد عرض بعض الحلقات من المسلسل»، مضيفًا أنه انجذب لشخصية «سياف» لأنها شخصية درامية مكتوبة بعناية، والمؤلف أبدع في وصفها والدخول إلى عالمها، وهي مغرية لأي ممثل، لما فيها من عوالم تجذبك لمعرفتها، على حسب قوله.

أحمد الأحمد يتحدث عن تجربته الدرامية الأولى في مصر

كما تحدث في تصريح خاص لـ«الوطن» عن تجربته الأولى في مصر، مشيرًا إلى أنها تجربة مهمة على المستوى الفني والشخصي، كما أنها خلقت لديه تحدٍ أكبر وحماس لتقديم الأفضل، قائلًا: «بالطبع تجربة مسلسل العائدون مهمة جدًا على الصعيد الفني والمهني والشخصي، بداية من النص المميز للمؤلف المبدع باهر دويدار، والمخرج الكبير الاستثنائي أحمد جلال، والشركة الرائدة والناجحة والنجوم الفنانين الموهوبين، وبما إنها أول تجربة لي في الدراما المصرية العريقة خلقت عندي الحماس والتحدي لتقديم الأفضل».

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» يشارك في بطولته عدد من النجوم، وهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، أحمد الأحمد، إسلام جمال، رشا بلال، ميدو عادل، نبيل عيسى، جيهان خليل، مايا طلام، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدي-جوهر.