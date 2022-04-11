محمد ممدوح يحقق مع ميدو عادل ويحاول تجنيده.. مسلسل العائدون الحلقة 10

شهد مسلسل العائدون الحلقة 10 العديد من الأحداث، التي بدأت بالتحقيق مع ميدو عادل ومحاولة تجنيده لصالح القوات المصرية، من قبل الفنان محمد ممدوح الذي ظهر في نهاية الحلقة الماضية، وحين سأله «ميدو» عن مكانه، رد عليه: «متقلقشي لسا منزلتش مصر»، ثم أخرج له بعض المستندات التي تثبت اتهامه في عدد من القضايا منها «الاشتراك بالدعم في أعمال عنف في مصر، والترويج إلى الشائعات بهدف نزعة الأمن القومي، وأعمال إرهابية أدت إلى قتل مواطنين وجنود مصريين»، وغيرها من القضايا المعادية للدولة المصرية.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10

وأخبره محمد ممدوح أنه سيحاكم بتلك التهم عندما ينزل إلى مصر، لينفعل «ميدو» ويرد عليه أن تلك التهم ملفقة له، ولكن محمد ممدوح يقول له إن تلك الأوراق تعد أدلة كافية لإثتاب تلك التهم ضده، بالإضافة إلى سفره خارج مصر وعمله في قناة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي تدينه بشكل أكبر، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10.

أمير كرارة يتابع التحقيق من خلال الكاميرات

كما حاول إقناعه أن الهدف الأساسي دعمه ومساندته؛ لأنهم يخافون عليه من الأشخاص الذي يعمل معهم، كما كشف الأحداث متابعة عمر الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل لهذا التحقيق من خلال الكاميرات.