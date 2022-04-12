مسلسل العائدون الحلقة 10.. داعش تخطط لعملية إرهابية جديدة في مصر

أخبر سياف الذي يقوم بدوره الفنان أحمد الأحمد نزار، أن هناك عملية كبيرة ولا يعلم أحد تفاصيل عنها سواه، كما أخبر الوالي رجاله بمراقبة سياف وتحركاته، بالإضافة إلى زيادة عدد الجنود الخاصة بتأمينه، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10.

وصول فرد داعش إلى مصر

كما وصل أحد الرجال التابع لجماعة داعش الإرهابية والمختص بالعملية الإرهابية المقبلة إلى مصر، استعدادا لتلك العملية، كما جمع بعض الرجال هناك لمساعدته على تنفيذ العملية، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10

وافق «علاء» ميدو عادل على مساعدة ضباط المخابرات المصرية، وأنه سوف ينقل لهم المعلومات التي يحتاجوها، ثم تركه محمد ممدوح للعودة إلى حياته مرة أخرى، وأخبره أنه سوف يطلبه إذا احتاجه، كما انتهت الحلقة 10 من مسلسل العائدون بإجراء علاء مكالمة هاتفية مع أحد دون الكشف عن هويته