مسلسل العائدون الحلقة 10.. أمينة خليل ترصد قصصا لضحايا العمليات الإرهابية

شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10، قيام صفوان بإرسال أحد الرجال إلى مصر، استعدادا لعملية إرهابية جديدة هناك، كما أخبره أنه سيمده قريبا بالمعلومات اللازمة من أجل العملية، كما أخبر هاني رمزي محمود عبدالمغني أن صفوان لم يكشف لكمال عن علاقته بسارة.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10

دخل محمد ممدوح إلى ميدو عادل مرة أخرى لإقناعه أن جمال والذين يعمل معه لا يرغبون إلا في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب أي أحد، وحاول إقناعه أنهم سيقفون معهم إذا ساعدهم بالمعلومات اللازمة عن الوكالة التي يعمل بها، معلومات عن أشخاص تحاول أن تضر البلد، ولكن ميدو عادل رفض طلب «ممدوح»، ليتركه ليفكر وأخبره أنه سوف يعيده إلى مصر إذا رفض التعاون معهم.

أمينة خليل تحاول التأثير في ميدو عادل وإقناعه

بينما حاولت أمينة خليل إقناع أمير كرارة أن تدخل هي إلى ميدو عادل وتحاول إقناعه بمساعدته، والذي رفض طلبها، ولكنه وافق في النهاية وبالفعل دخلت أمينة خليل للحديث معه.

كما شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10محاولة أمينة خليل السيطرة على ميدو عادل والتأثير به وإقناعه بمساعدتهم، إذ أخبرته أنه أناني لم يهتم إلا بنفسه، كما أنه ترك أهله ولم يفكر في حالتهم بعد وفاة أخيه، بالإضافة إلى أنها رصدت له قصص بعض الأشخاص التي راحت ضحية العمليات الإرهابية، ولكنه أخبرها أنه يفشل في كل محاولة منه لفعل شيء صح، وأقنعته أنهم سيساعدونه.