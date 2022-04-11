ظهور مفاجئ لـ محمد ممدوح في مسلسل العائدون: ضيف الشرف رقم 13

تفاجأ جمهور مسلسل العائدون بظهور الفنان محمد ممدوح في آخر مشهد بالحلقة 9، حيث ظهر وهو يُحقق مع ميدو عادل الذي يعمل مخرج ومونتير داخل قناة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تُبث من خارج البلاد.

ولم تكشف الحلقة 9 من مسلسل العائدون إنّ كان سيُجري التحقيق مع ميدو عادل، من داخل مصر أم من الدولة التي تُبث منها القناة، إذ ستكشف تلك التفاصيل في الحلقة الجديدة المُقرر عرضها مساء اليوم عبر قناة «دي إم سي».

قبل محمد ممدوح.. تعرف على ضيوف شرف الحلقات الأولى من العائدون

ويأتي ظهور محمد ممدوح في مسلسل العائدون، كضيف شرف بداية من الحلقة 9، بعد ظهور عدد من المُمثلين كضيوف شرف وبمشاهد معدودة، لعل أبرزهم إسعاد يونس، وصفاء الطوخي، ومحمد فراج، ونبيل عيسى، ومحمود البزاوي، وجيهان خليل، وهشام الشاذلي، بالإضافة إلى صبري عبد المنعم، وحنان يوسف ومحمد أبو داوود، ومحمد عز، ونبيل عيسى.

من هم العائدون من داعش؟.. الإجابة على السؤال الأبرز

وكانت الحلقات الأولى من مسلسل العائدون، قد أزاحت الستار قليلًا عن إجابة السؤال الأبرز، وهو «من هم العائدون من داعش»، وذلك من خلال جملة حوارية قال الفنان محمد أبو داوود، الذي يُجسد رئيس أحد الأجهزة الأمنية، خلال حديثه للفنان محمود عبدالمغني.

وقال محمد أبو داوود، إنّ «حدود أمننا القومي تبدأ من أي مكان ممكن يشكل تهديد، داعش دلوقتي في حالة انحصار.. وبالتالي السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، آلاف المُقاتلين اللي هناك دول ممكن يتنقلوا إلى أين؟.. وبأعداد أد إيه؟.. وهل هيبقوا خلايا نايمة ولا هيعملوا عمليات على الأرض».