عاجل .. أوكرانيا: العثور على 6 جثث مصابة بطلق ناري في قبو بضواحي كييف

أعلن الادعاء العام الأوكراني العثور على 6 جثث مصابة بطلق ناري في قبو بإحدى ضواحي العاصمة كييف، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

السفارة الأمريكية تعلن اكتشاف قبر جماعي بمدينة بوزوفا الأوكرانية

وكانت السفارة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن اكتشاف قبر جماعي جديد في مدينة بوزوفا بالقرب من العاصمة كييف، محذرة مما أسمته محاولات موسكو لإلقاء اللوم على القوات الأوكرانية، بحسب قناة «العربية».

موسكو تقدم للأمم المتحدة بيانات حول فبركة أوكرانيا أحداث غير إنسانية

ومن جهتها، أكّدت موسكو أنَّها تقدمت إلى الأمم المتحدة ببيانات تؤكّد فبركة السلطات الأوكرانية لأحداث غير إنسانية بغرض اتهام روسيا في ارتكابها، التي جاء على رأسها واقعتا المجازر الجماعية في مدينتي بوتشا وراكوفكا.