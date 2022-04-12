رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022: 20 أبريل آخر يوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أنَّ التسجيل في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق 20 من نفس الشهر، مشددة على المتقدمين بضرورة استيفاء كل الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

وأضافت وزارة التعليم أنَّ رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، متاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أنَّ الوظائف تنقسم إلى وظائف إدارية ووظائف في المواد الثقافية، لافته إلى أنَّها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب الذين لم يلتحقوا بالثانوية العامة بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

خطوات التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الدخول على رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.

- اختيار محافظة الميلاد.

- اختيار النوع.

- اختيار اسم المدرسة المتقدم لها.

- اختيار نوعية الوظيفة المتقدم لها.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالي التطوير العقاري والسياحي.

ومدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص المدرسة بمجالات الميكاترونيات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية واللحام، والتشغيل المبرمج CNC وأوتوترونيكس (السيارات).

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية وتتخصص المدرسة بمجالات الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالات الإنتاج الحيواني والمَيْكنة الزراعية والتصنيع الغذائي.

ضوابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنَّ عملية اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة، وتشمل اجتياز اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية، لافتاً إلى أنَّ هذه النوعية بالمدارس توفر التدريبات الدورية والعالية الجودة، والحوافز المعنوية والمادية المرتبطة بالأداء.

وأوضح «بصيلة» في بيان له، أنَّ دور وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو إتاحة مزيد من الفرص الوظيفية للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في الأيام القادمة، لافتاً إلى أنَّ هذه النوعية من المدارس تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة.