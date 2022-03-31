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عاجل.. مد موعد التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد

كتب:

أميرة فكري وكريم روماني
06:39 م | الخميس 31 مارس 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، حتى 9 أبريل 2022 من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1 لكل المدارس، بالإضافة إلى بعض الأماكن الشاغرة في المدارس الحالية، على أن يتم إعلان شروط التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

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