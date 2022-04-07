مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022.. قيمة الكتب الدراسية إجبارية

يبحث العديد من أولياء الأمور خلال الفترة الحالية عن قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد أولياء الأمور معرفته عن مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك وفقاً لما أعلنته المدارس اليابانية على موقعها الرسمي، سواء القيمة الكاملة أو الزيادة السنوية أو تكلفة الكتب الدراسية، أو قيمة الزي المدرسي.

في نقاط.. مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022

- الزيادة السنوية اقتصرت على قيمة الـ500 جنيه، وذلك بدلا من تنفيذ النسبة القانونية المحددة مسبقاً، من أجل الحرص من جانب المدارس اليابانية على الأوضاع التي يمر بها أولياء الأمور بسبب تداعيات فيروس كورونا.

إجمالي قيمة المصروفات الدراسية

- قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022 - 2023 الإجمالية تقدر بـ14100 جنيه فقط لا غير.

قيمة الكتب الدراسية إجبارية على ولي الأمر

- ووفقاً لما أوضحته المدارس المصرية اليابانية على موقعها الرسمي، فإن قيمة الكتب الدراسية إجبارية على مختلف أولياء الأمور، على أن يتم تحصيل سداد قيمتها من خلال السداد المباشر عن المدرسة، بإيصالٍ منفصلٍ وفقاً للكتاب الدوري المنظم لذلك الإجراء والذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،

- لا يجوز نهائيًا الحصول على الكتب من خلال أي مصدر خارجي، حيث إنه لن يتم تسليم الكتب دون دفع قيمتها المحددة، كما أنه ليس من حق ولي الأمر المطالبة بها في حال عدم سداده للقيمة المستحقة.

تكلفة الزي المدرسي

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي، فإن قيمة الزي المدرسي إجبارية في بداية كل مرحلة دراسية والمستجدين، وفقاً للأسعار التالية:

1- الطقم الكامل 5 قطع قيمته 1300 جنيه.

2- الصف الرابع عدد 2 قطعة بمبلغ 500 جنيه.

على أن عدم سداد قيمة الزي المدرسي في مواعيدها المحددة يعتبر مخالفة للقرار الوزاري برقم 171 لعام 2019، على أن يتم إيقاف كافة إجراءات القيد حتى يتم السداد.