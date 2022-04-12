كرم الغلابة.. «محمد» بائع قصب يمنح العصير مجانا لغير القادرين «فيديو»

في حلقة جديدة من برنامج «على باب الله» المذاع على تليفزيون «الوطن» طوال شهر رمضان المبارك بشكل يومي، استوقف مقدم البرنامج حسن محفوظ، بائع قصب متجول بالشارع اسمه «عم محمد»، أصر على إعطاء المذيع القصب بدون مقابل مادي بعد أن علم أنه ليس لديه نقود لدفع ثمن القصب.

«عم محمد»: خذ القصب على حسابي وأنا مسامح

بدأ المشهد بدخول حسن محفوظ لـ بائع القصب ويسأله عن سعر القصب، وطلب منه أن يأخذ واحدا فقط وسأله عن السعر، وبعد أن علم أن سعر العود الواحد 5 جنيهات تراجع عن الشراء إذ أظهر أنه ليس لديه نقود في جيبه، ولكن البائع أصر على أن يأخذه بدون أي أموال: «خذه على حسابي عادي أنا مسامح ومن غير أي حاجة خالص».

بائع القصب: أهم حاجة أن ربنا يدينا الصحة

وكشف المذيع عن المقلب وأخبر البائع أنه يقوم بعمل مقلب وأن ما حدث بينهما ليس موقفا حقيقيا، وأنه كسب مبلغ مالي من البرنامج نظير كرمه وإحسانه، ليرد عليه البائع: «إحنا حامدين ربنا على كل حال وكل شئ وأهم حاجة ربنا يدينا الصحة، والرزق بأيد ربنا وكله على الله»، واستلم عم محمد المبلغ المالي الذي جاء له من عند الله، موضحا أنه سيحضر به مستلزمات لأولاده، خصوصا أن لديه 4 أطفال.