بائع فول يصدم مذيع برنامج «على باب الله»: «مفيش شكك»

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف محرج أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، إذ طلب من بائع فول في إحدى محافظات الصعيد في الشارع، أن يعطيه قليل من الطعام دون مقابل، ولكن البائع رفض وقال له: «لا مفيش شكك».

بائع الفول: «لو ممعكش فلوس فأنا أديتك واحده بس»

ورفض الرجل أن يعطي مذيع برنامج على باب الله الفول الذي طلبه دون أن يدفع ثمنه، وأعطاه كمية قليلة من الفول فقط، وقال له: «لو ممعكش فلوس فأنا أديتك واحده بس، أنا شقيان وبلف من الصبح وأكل العيش كدة، ومش بقول لحد لأ لو نفسه فيها، والمكافأة من عند الله».

بائع الفول: «مكسبي في الكيلو جنيه أو نص جنيه»

وفي أعقاب ذلك قرر مذيع البرنامج إعطاء بائع الفول أموالًا وطلب منه أن يكرم المارة في الشارع إذا طلبوا منه الفول مرة أخرى، ليرد عليه بقوله: «لو طلب مني هديله ولكن بردو على حسب الماديات، وبتفرق معايا في المبيعات، واللي بيديني البضاعة بيكتب عليا وصل أمانة، ومكسبي في الكيلو جنيه أو نص جنيه».

واستكمل: «رزقنا ورزق الناس على الله وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وحامدين ربنا على كل شئ، وربنا يزيدكم، ومعايا 7 أولاد، الحمد لله، وكل سنة وأنتوا طيبين».