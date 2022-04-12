ريهام حجاج بعد اعتزال توفيق عبد الحميد: «أبويا وأخويا»

أثار الفنان توفيق عبد الحميد، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان اعتزاله التمثيل بشكلٍ نهائي، عقب انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن» بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

لم تحدث أي مشاكل بيني وبين ريهام حجاج

ونفى توفيق عبد الحميد، ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن اعتزاله التمثيل بسبب ريهام حجاج، قائلًا: «لم تحدث أي مشاكل بيني وبين ريهام حجاج أو أي أحد من فريق العمل، وعلاقتي والحمد لله بالجميع طيبة».

اعتزال التمثيل يعود إلى تراجع حالتي الصحية

وأكد توفيق عبد الحميد، أنّ قرار اعتزاله التمثيل بشكلٍ نهائي يعود إلى تراجع حالته الصحية، وليس بسبب ريهام حجاج، كما يزعم البعض.

وقال توفيق عبد الحميد: «أحيانًا يمنحني التمثيل وتحديدًا في الدراما التليفزيونية الفرصة بأن أضع قطعة من عمرى في الشخصية تزيد أحيانًا أو تقل حسب التفاصيل والأحداث وهذا ممتع ومؤلم بشدة».

ريهام حجاج مناشدة الجمهور: كفاية شائعات عني

ومن جانبها، قالت ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «بوست أستاذ توفيق اللي هو حقيقي طول التصوير صاحبي وأبويا سواء أدام الكاميرا أو وراها، ربنا يديله الصحة والعافية وطولة العمر ويفضل يمتعنا بأدواره ويشفيه ويعافيه».

وحرصت ريهام حجاج، على توجيه الشكر إلى جمهورها، بعد دعمها في أزمة توفيق عبد الحميد، قائلة: «شكرًا لزمايلي اللي هما في الحقيقة إخواتي على ردهم وتوضيحهم.. وأرجو من الناس المحترمة كفاية شائعات ونراعي الحرمانية خصوصًا أننا في شهر رمضان الكريم».

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن القيسوني، توفيق عبد الحميد محمود حجازي، عبير صبري، صفاء الطوخي ونانسي صلاح وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.